A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Farto de exigências, Óscar ameaça Clarice

  • TVI Novelas
  • Há 58 min
Vem aí em «A Protegida»: Farto de exigências, Óscar ameaça Clarice - TVI

O irmão de Isabel põe os 'pontos no is'.

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) está a fazer um balanço das vendas e estranha que uma das suas melhores clientes não ande a fazer compras. Clarice (Fernanda Serrano) percebe que Mónica se refere a Rosa Miranda e disfarça, pois, sabe que na verdade é Óscar (Joaquim Horta).

Clarice pede a Óscar para comprar os produtos de Mónica. Óscar diz que ainda ontem gastou centenas de euros, mas Clarice pede-lhe para comprar online, como Rosa Miranda. Óscar já começa a achar um abuso.

Óscar não gosta das exigências de Clarice e diz que qualquer dia deixa de comprar. Clarice relembra-o de que prometeu ajudar os gémeos e não pode voltar com a palavra atrás. 

