Vem aí em «Cacau»: Anita põe Marlene no seu lugar

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) está atónita por Anita (Catarina Nifo) já lhe ter contado que Tiago (José Condessa) bateu em David (Luís Garcia) depois de ter descoberto que ele era acompanhante, envenenado por Salomão (Paulo Pires) dele poder andar a explorar Júlia. Sal esboça ar irritado por Salomão estar sempre a arranjar problemas. Marlene (Leonor Seixas) chama-as para a mesa, a tentar perceber o que elas estão a falar.

Sal diz a Anita ter ficado sem vontade nenhuma de ir ao Porto no helicóptero depois do que ela lhe contou. Marlene oferece-se de imediato para ir ela no lugar de Sal, mas Anita recusa, dizendo que aquilo é uma viagem de negócios. Marlene sorri arguta já com um plano para Anita não ir.

Recorde-se que, agora, Marlene está a viver no palacete dos Vaz Pereira: