Vem aí em «Cacau»: Reviravolta! Anita fica com a guarda de Marquinho?

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) conta que Anita (Catarina Nifo) se enfiou no quarto a culpabilizar-se por achar que Cacau (Matilde Reymão) morreu no lugar dela. Martim (Lucas Dutra) apresta-se para ir falar com ela, com Tiradentes (Paulo Guidelly) a dizer-lhe que ela está no quarto com Marquinho.

Anita brinca com Marquinho, muito triste. Olha esperançosa para Martim a dizer-lhe que o piloto do helicóptero foi encontrado com vida, podendo Cacau também ter sobrevivido.

Martim alerta Anita que ficará responsável pelo sobrinho se Cacau não tiver sobrevivido. A jovem pensa tensa que Marco (Diogo Amaral) vai tentar de certeza ficar com ele.

Recorde-se que Anita e Cacau têm estado cada vez mais cúmplices: