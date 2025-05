Vem aí em «A Protegida»: Mónica começa a sangrar. O Bebé está em perigo?

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai ter com Mónica (Catarina Nifo) e confronta-a com a mentira que inventou sobre José Diogo (Pedro Sousa). Mónica mantém a sua versão, mas Mariana não acredita e diz-lhe algumas verdades que fazem com que Mónica se irrite e perca a compostura. Mónica culpa Mariana por JD não estar com ela e dá-lhe um estalo. Mariana dá-lhe outro de volta e Mónica puxa-a pelos cabelos.

Mónica arrasta Mariana, mas ela consegue defender-se e soltar-se. Mónica culpa Mariana por JD não querer ficar com ela e voltam a bater-se. Mariana avisa que está grávida, mas isso só faz crescer ainda mais a raiva de Mónica. Hector (Christian Escuredo) e Sofia (Catarina Rebelo) aparecem e conseguem separá-las. Hector pede a Mariana para ir para o seu gabinete para conversarem e leva Mónica dali.

Sofia pergunta a Mariana o que se passou e ela conta que Mónica está apaixonada por JD e anda a dizer que dormiram juntos. Sofia fica chocada e pergunta se isso é verdade. Mariana tem a certeza que é mentira.

Hector pergunta a Mónica o que se passou e lembra-a que está no seu local de trabalho. Mónica está fora de si e acusa Mariana de a ter vindo provocar, ao dizer que ela e JD não dormiram juntos. Hector diz que é verdade, mas Mónica afirma que Mariana não sabe. Hector acha que sabe, pois ela conhece bem JD. Mónica sente um desconforto na barriga e fica em pânico ao ver sangue.

