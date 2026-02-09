Vem aí em «A Protegida»: Mónica usa a carta de JD para humilhar Mariana

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) acabou de tomar banho e combina ir ter com as amigas. Mónica (Catarina Nifo) aparece e começa a contar a Mariana a sua versão dos factos, sobre o acidente de José Diogo (Pedro Sousa). Mónica diz que ele foi embora de Elvas com ela e que só teve o acidente depois. Mónica cita algumas partes da carta que JD escreveu, como se já estivesse com ele nessa altura.
Mariana leva Mónica até à porta e pede-lhe para não voltar ali. Mónica continua a dizer que Mariana devia esquecer JD e deixá-lo ser feliz com ela, como nunca foi com Mariana.
De recordar que foi Mariana que revelou a JD que Mónica o andava a enganar: