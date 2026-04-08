Vem aí em «A Protegida»: Mónica descobre quem tentou matar JD

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) liga a José Diogo (Pedro Sousa) e diz-lhe que já foi à sucata e falou com um funcionário, que lhe contou que encontraram a mota e a recuperaram. JD acha estranho que não tenham tentado saber se tinha dono, mas Mónica não acha assim tão estranho.
Mónica diz que vão acabar por descobrir outras pistas, mas sente-se mal por lhe estar a mentir. Mónica sabe que foi Héctor (Christian Escuredo).
Mónica foi ter com o funcionário da sucata e quer saber como ele obteve a mota da foto. Ele nega ter visto aquela mota, mas Mónica mostra-lhe o registo de propriedade e ele acaba por confessar que foi um tipo com sotaque espanhol que a trouxe. Mónica pensa logo em Hector.
