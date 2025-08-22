Vem aí «A Protegida»: Mónica confessa ataque a Mariana e deixa JD em choque

Mónica (Catarina Nifo) acusa Mariana (Matilde Reymão) de não ser melhor do que ela e de estar a fazer JD (Pedro Sousa) sofrer mais do que alguma vez Mónica fez. Mónica confessa que foi ela que a atacou em casa e que JD sempre a protegeu. Mariana fica abismada com aquela confissão.
Nuno (Tiago Teotónio Pereira) entra no balneário e encontra Isabel (Sara Barradas) a sair de uma cabine de duche. Isabel finge que se enganou, mas aproxima-se de Nuno e sugere tomarem banho juntos. Nuno diz-lhe que o que aconteceu foi um erro e não pode voltar a acontecer. Gina (Paula Neves) chama Nuno e ele fica aflito.
Relembre-se que Nuno acusou Gina de roubar a bebé de Mariana: