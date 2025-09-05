A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Sofia vive episódio de terror e destruição

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:42
A jovem está perante um grande mistério.

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) está reunida com colegas da faculdade para fazerem um trabalho. Sofia diz que podem combinar mais vezes ali, pois os patrões são porreiros e o sítio é calmo. Sofia vai buscar o pc, cafés e sangria.

Sofia fica em choque ao ver o seu pc destruído e os trabalhos da faculdade afogados num alguidar com gin. Sofia acha aquilo muito estranho, mas depois vê um bilhete parecido aos que tem recebido e percebe que foi a mesma pessoa. Sofia pensava que era Teresa (Sandra Faleiro), mas agora sabe que não pode ser.

Recorde um outro bilhete que a jovem recebeu:

