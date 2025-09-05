Vem aí em «A Protegida»: Sofia vive episódio de terror e destruição

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) está reunida com colegas da faculdade para fazerem um trabalho. Sofia diz que podem combinar mais vezes ali, pois os patrões são porreiros e o sítio é calmo. Sofia vai buscar o pc, cafés e sangria.
Sofia fica em choque ao ver o seu pc destruído e os trabalhos da faculdade afogados num alguidar com gin. Sofia acha aquilo muito estranho, mas depois vê um bilhete parecido aos que tem recebido e percebe que foi a mesma pessoa. Sofia pensava que era Teresa (Sandra Faleiro), mas agora sabe que não pode ser.
Recorde um outro bilhete que a jovem recebeu: