Vem aí em «A Protegida»: Pânico! Sofia é detida, após ser apanhada em flagrante?

Em «A Protegida», as noites de apostas estão a decorrer e Sofia (Catarina Rebelo) vai aproveitando para vender o tabaco ilegal. Hector (Christian Escuredo) aparece e fica indignado com o que vê. Hector questiona Sofia e ela fica em pânico. Hector chamou Sofia para falarem à parte e ela mente com mestria. Diz que só voltou com os jogos hoje, porque os jogadores insistiram e não disse nada a Hector para não o perturbar. Ele indica o tabaco e ela diz que comprou uns maços para vender enquanto os jogadores esperam, mas está tudo legal.

Sofia está a trabalhar, quando um inspetor da PJ diz que há uma suspeita de contrabando de tabaco e tem um mandado de busca. Sofia fica aterrorizada com a hipótese de ser presa. Sofia está nervosa com a presença da polícia. Hector está descontraído, pois não tem nada a esconder.

O PJ traz um volume de tabaco e pergunta de quem é o tabaco todo que está na arrecadação. Hector acha melhor irem falar para o escritório. Hector diz que o tabaco é de Sofia e o polícia pergunta-lhe se tem faturas e licenças. Sofia fica muito aflita.

O PJ diz-lhe que se não falar, vai ter de a levar. Sofia conta que lhe pediram para guardar o tabaco e acabou por vender algum para ganhar dinheiro. O PJ diz a Sofia que tem de a prender e ela fica arrasada.

Recorde-se que Sofia prontificou-se a ajudar Filipe (João Pedro Dantas) no contrabando de tabaco: