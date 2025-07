Vem aí em «A Protegida»: Em risco, Sofia é protegida por Teresa

Em «A Protegida», Filipe (João Pedro Dantas) suplica a Hector (Christian Escuredo) para que não acabe com os jogos, pois precisa do dinheiro. Hector não gosta da forma como Filipe fala de Mariana e avisa-o para não repetir. Hector percebe que Filipe está descontrolado com o vício do jogo e decide afastá-lo dos seus negócios. Filipe fica em choque.

Teresa (Sandra Faleiro) tenta tranquilizar Sofia (Catarina Rebelo) e perceber melhor o que se passou. Sofia acaba por dizer que tinha um caso com Filipe e que ele foi agressivo com ela. Sofia diz que teve um ex-namorado que também era assim e parece que só atrai pessoas daquele género. Teresa dá-lhe alguns conselhos para evitar passar pelo mesmo.

De relembrar que o ex-namorado de Sofia acabou morto ao tentar mata-la: