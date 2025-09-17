Vem aí em «A Protegida»: Sofia estava no carro com Teresa, quando ela morreu?

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) contextualiza Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) sobre a chantagem que Jorge (Paulo Pires) fez com ele e por que motivo nunca contou toda a verdade a Mariana (Matilde Reymão). Óscar e Isabel ficam surpreendidos com alguns detalhes, embora soubessem que Jorge não presta. JD constata agora que pode mesmo ter sido Jorge a ameaçar Carlota e fica revoltado.
Óscar e Isabel não têm dúvidas de que ele não presta mesmo. Óscar diz que Sofia (Catarina Rebelo) tentou chantageá-lo, mas deu-lhe a volta e ela deve ficar calada. Isabel pergunta a Óscar se há novidades sobre a investigação do acidente de Teresa (Sandra Faleiro) e se há alguma possibilidade de ter sido Sofia a estar no carro de Teresa. Óscar diz que não tem novidades, mas vai perguntar ao amigo polícia.
