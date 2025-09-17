A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Sofia estava no carro com Teresa, quando ela morreu?

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 19min
Vem aí em «A Protegida»: Sofia estava no carro com Teresa, quando ela morreu? - TVI

As dúvidas aumentam...

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) contextualiza Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) sobre a chantagem que Jorge (Paulo Pires) fez com ele e por que motivo nunca contou toda a verdade a Mariana (Matilde Reymão). Óscar e Isabel ficam surpreendidos com alguns detalhes, embora soubessem que Jorge não presta. JD constata agora que pode mesmo ter sido Jorge a ameaçar Carlota e fica revoltado.

Óscar e Isabel não têm dúvidas de que ele não presta mesmo. Óscar diz que Sofia (Catarina Rebelo) tentou chantageá-lo, mas deu-lhe a volta e ela deve ficar calada. Isabel pergunta a Óscar se há novidades sobre a investigação do acidente de Teresa (Sandra Faleiro) e se há alguma possibilidade de ter sido Sofia a estar no carro de Teresa. Óscar diz que não tem novidades, mas vai perguntar ao amigo polícia.

Recorde como Teresa foi encontrada:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: José Diogo vai viver com Mariana

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Óscar e manda-o embora

A Protegida

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

A Protegida
Hoje

A Protegida: Sofia encontra tudo o que mais importante destruído

A Protegida
Ontem

A Protegida: Análises de Virgílio acusam cocaína no sangue

A Protegida
Ontem

A Protegida: «É aí onde vais passar a noite. É o teu castigo» 

A Protegida
Ontem

A Protegida: Clarice deixa Óscar sem escapatória

A Protegida
Ontem

Anita apanha Hector em flagrante: «Nem no amor tu jogas limpo»

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Ninguém esperava: Ana Guiomar transforma ida ao Ramalhal em momento viral

Festa é Festa
Ontem
1

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Festa é Festa
qui, 4 set
2

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Festa é Festa
Ontem
3

Em festa de aniversário de Ana Guiomar, Beatriz Barosa faz partilha hilariante: «Captei este momento único»

Festa é Festa
28 ago 2023
4

Exclusivo «A Fazenda»: Júlia avança com o aborto, mas há algo que acontece

A Fazenda
seg, 8 set
5

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher

A Protegida
Ontem

Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»

Ontem

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Festa é Festa
Ontem

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

A Protegida
Hoje

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Hoje

Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores

Festa é Festa
Ontem

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Cacau
Ontem

Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»

Ontem

David Carreira faz despedida emocionada: «Nem acredito que chegou ao fim»

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN