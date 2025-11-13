Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

  • TVI Novelas
  • Há 57 min
Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha - TVI

Catarina Siqueira, atriz da TVI e ex-concorrente do Big Brother Famosos partilhou nas redes sociais que a filha está doente.

Catarina Siqueira revelou nas redes sociais que a filha, Luz, de nove anos, está a enfrentar uma virose. A atriz, que participou no Big Brother Famosos e integrou algumas produções da TVI, usou o humor para descrever a situação num conjunto de stories partilhadas no Instagram.

«O bar da praia estava tão bom ontem que no fim a conta deu virose. Que bom», escreveu, mostrando uma fotografia da filha. Numa publicação seguinte, acrescentou: «Alguidar, Brufen, Termómetro, Ice Tea», revelando que a menina está a recuperar em casa.

A partilha rapidamente gerou reações de apoio por parte dos seguidores, que deixaram mensagens de carinho e votos de melhoras para a filha de Catarina Siqueira.

Vejas as fotografias:

 

Recorde que, na reta final da gravidez do segundo filho, Catarina Siqueira partilhou um desabafo honesto e emotivo sobre o momento que está a viver. A atriz, que aguarda a chegada de um menino, fruto da relação com Henrique Carvalho, admitiu estar exausta e a lidar com dificuldades físicas e emocionais nesta fase da gestação.

Na terça-feira, 28 de outubro, ao dirigir-se ao hospital para realizar as últimas análises da gravidez, Catarina recorreu ao Instagram para expressar o que sente. Num testemunho marcado pela franqueza e vulnerabilidade, a atriz confessou: “Já estou farta. Posso estar farta, ou vão cair-me todos em cima?”

Catarina aprofundou o desabafo, dizendo: “Estou farta. Estou farta do meu corpo. Estou farta desta gravidez. Ai, mas devias era estar agradecida, é a altura mais bonita da tua vida. Ai, porque é que não tens fotografias grávida? Porque é que não te mostras grávida? Porque não gosto. Posso, dá para ser eu a escolher? Posso não me sentir super empoderada?

A atriz explicou ainda que sente a sua mobilidade bastante condicionada, o que tem contribuído para o cansaço e o desconforto físico. Apesar do tom de desabafo, Catarina Siqueira deixou claro que o sentimento não diminui o amor pelo bebé que está prestes a nascer, apenas reflete a exaustão natural de uma fase exigente da maternidade.

Com a sua partilha, Catarina Siqueira voltou a mostrar-se transparente e genuína, características que têm marcado a sua presença pública. Ao abordar um tema frequentemente romantizado, a atriz contribui para uma reflexão necessária sobre as diferentes experiências da gravidez, lembrando que nem todas as mulheres vivem este período como um “conto de fadas” — e que também é válido sentir cansaço, desconforto e vulnerabilidade.

 

