“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 41min
“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade - TVI

Atriz confessa momento difícil com amamentação e envia mensagem a mães

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Catarina Siqueira vive atualmente dias de enorme felicidade, mas também de desafios variados, desde que se tornou mãe novamente com a chegada de Mateus. A atriz tem partilhado com os seguidores diversos registos nas redes sociais, mostrando-se completamente “babada” pelo menino e revelando momentos de ternura e proximidade com o recém-nascido.

No entanto, nem tudo tem sido fácil. Um dos temas que Catarina tem abordado é a amamentação, destacando que dar de mamar é uma escolha que depende muito da situação e do estado da mãe. A atriz explicou que, apesar de ter dado de mamar aos dois filhos — a filha Luz e agora o pequeno Mateus —, a experiência não tem sido linear.

“Infelizmente, aconteceu-me exatamente o mesmo nas duas, dei de mamar em exclusivo durante uma semana”, revelou Catarina Siqueira. A atriz contou que, de repente, teve de interromper a amamentação exclusiva por não ter leite suficiente nem fluxo suficiente para alimentar o bebé. Este momento foi emocionalmente difícil, e Catarina admite que chorou bastante ao receber a notícia.

A atriz aproveitou para lançar uma mensagem de apoio e normalização: muitas mães passam por situações semelhantes e, com ajuda médica adequada, é possível encontrar soluções. Catarina Siqueira sublinha a importância de não se culparem e compreenderem que cada experiência é única.

Recentemente, na emissão especial da TVI “Há Festa no Hospital”, a atriz confidenciou aos jornalistas que não está a amamentar o bebé. “Não deixei de dar de mamar por opção. Deixei porque, infelizmente, não tenho leite suficiente para alimentar o meu filho em exclusivo”, esclareceu, demonstrando honestidade e sensibilidade ao abordar um tema que afeta muitas mães.

Reveja aqui outro desabafo da atriz acerca desta polémica: 

Entre alegria e desafios, Catarina Siqueira mostra-se uma mãe dedicada e consciente, partilhando tanto os momentos de ternura como as dificuldades, e incentivando a normalização das experiências diversas da maternidade.

Relacionados

Catarina Siqueira reage a mensagens maldosas: «Insinuam que eu sou má mãe»

Mais Vistos

«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

Ontem
1

Tony Carreira completa 61 anos. Recorde alguns dos seus maiores sucessos!

30 dez 2024
2

Ana Guiomar anuncia grande novidade ao lado de alguém especial

Festa é Festa
Ontem
3

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Festa é Festa
seg, 24 mar
4

«Isto foi um aviso…»: Bárbara Norton de Matos deixa alerta sobre o seu estado de saúde

Ontem
5

«Fui recebida pelo Presidente da República»: Bárbara Norton de Matos tem momento memorável

sex, 23 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

A Protegida
Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Hoje

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
Hoje

«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Hoje
Mais Fora do Ecrã