“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Catarina Siqueira vive atualmente dias de enorme felicidade, mas também de desafios variados, desde que se tornou mãe novamente com a chegada de Mateus. A atriz tem partilhado com os seguidores diversos registos nas redes sociais, mostrando-se completamente “babada” pelo menino e revelando momentos de ternura e proximidade com o recém-nascido.

No entanto, nem tudo tem sido fácil. Um dos temas que Catarina tem abordado é a amamentação, destacando que dar de mamar é uma escolha que depende muito da situação e do estado da mãe. A atriz explicou que, apesar de ter dado de mamar aos dois filhos — a filha Luz e agora o pequeno Mateus —, a experiência não tem sido linear.

“Infelizmente, aconteceu-me exatamente o mesmo nas duas, dei de mamar em exclusivo durante uma semana”, revelou Catarina Siqueira. A atriz contou que, de repente, teve de interromper a amamentação exclusiva por não ter leite suficiente nem fluxo suficiente para alimentar o bebé. Este momento foi emocionalmente difícil, e Catarina admite que chorou bastante ao receber a notícia.

A atriz aproveitou para lançar uma mensagem de apoio e normalização: muitas mães passam por situações semelhantes e, com ajuda médica adequada, é possível encontrar soluções. Catarina Siqueira sublinha a importância de não se culparem e compreenderem que cada experiência é única.

Recentemente, na emissão especial da TVI “Há Festa no Hospital”, a atriz confidenciou aos jornalistas que não está a amamentar o bebé. “Não deixei de dar de mamar por opção. Deixei porque, infelizmente, não tenho leite suficiente para alimentar o meu filho em exclusivo”, esclareceu, demonstrando honestidade e sensibilidade ao abordar um tema que afeta muitas mães.

Reveja aqui outro desabafo da atriz acerca desta polémica:

Entre alegria e desafios, Catarina Siqueira mostra-se uma mãe dedicada e consciente, partilhando tanto os momentos de ternura como as dificuldades, e incentivando a normalização das experiências diversas da maternidade.