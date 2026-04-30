«Ajuda, por favor»: Catarina Siqueira vive momento intenso a poucos dias do aniversário da filha

Catarina Siqueira é uma atriz e cantora portuguesa que conquistou o público nacional desde cedo, sobretudo pela sua participação na popular série juvenil “Morangos com Açúcar”. Ao longo dos anos, tem vindo a consolidar o seu percurso artístico, mostrando versatilidade e dedicação tanto na representação como na música. Atualmente, continua ligada ao mundo da televisão, destacando-se também pelo seu trabalho como diretora de atores no programa da TVI “A Sentença”, onde assume um papel essencial nos bastidores.

Para além da sua carreira, Catarina vive uma fase especialmente marcante na sua vida pessoal. Foi mãe pela segunda vez de um menino, Mateus, nascido a 19 de novembro de 2025, um momento que partilhou com emoção junto dos seus seguidores. A atriz é também mãe de Luz, fruto da sua anterior relação com Marco Campos, demonstrando sempre um forte sentido de família e dedicação aos filhos.

No campo amoroso, Catarina vive uma relação estável com o ator Henrique de Carvalho, neto do consagrado Ruy de Carvalho. O casal partilha frequentemente momentos do seu quotidiano nas redes sociais, revelando uma dinâmica familiar próxima e genuína, que tem conquistado a simpatia do público.

Aliás, é precisamente essa proximidade com os seguidores que distingue Catarina Siqueira. Muito ativa nas redes sociais, a atriz mantém uma relação direta e espontânea com quem a acompanha. Recentemente, chamou a atenção ao publicar um vídeo onde faz um pedido de ajuda relacionado com o aniversário da filha Luz, que se celebra no dia 3 de maio.

Com naturalidade e simplicidade, Catarina revelou estar à procura de stencils do Stitch, a conhecida personagem da Disney, explicando que as opções online não chegariam a tempo da festa. No vídeo, deixou um apelo sincero: «Quem é que me ajuda, por favor», mostrando mais uma vez o lado acessível e humano que tanto a caracteriza.

Entre a vida profissional e pessoal, Catarina Siqueira continua a afirmar-se como uma figura querida do público português, equilibrando o sucesso na televisão com o papel de mãe dedicada e a ligação próxima aos seus fãs.