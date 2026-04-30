Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«Ajuda, por favor»: Catarina Siqueira vive momento intenso a poucos dias do aniversário da filha

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 1min
«Ajuda, por favor»: Catarina Siqueira vive momento intenso a poucos dias do aniversário da filha - TVI

Um pedido de ajuda aos seguidores.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Catarina Siqueira é uma atriz e cantora portuguesa que conquistou o público nacional desde cedo, sobretudo pela sua participação na popular série juvenil “Morangos com Açúcar”. Ao longo dos anos, tem vindo a consolidar o seu percurso artístico, mostrando versatilidade e dedicação tanto na representação como na música. Atualmente, continua ligada ao mundo da televisão, destacando-se também pelo seu trabalho como diretora de atores no programa da TVI “A Sentença”, onde assume um papel essencial nos bastidores.

Para além da sua carreira, Catarina vive uma fase especialmente marcante na sua vida pessoal. Foi mãe pela segunda vez de um menino, Mateus, nascido a 19 de novembro de 2025, um momento que partilhou com emoção junto dos seus seguidores. A atriz é também mãe de Luz, fruto da sua anterior relação com Marco Campos, demonstrando sempre um forte sentido de família e dedicação aos filhos.

No campo amoroso, Catarina vive uma relação estável com o ator Henrique de Carvalho, neto do consagrado Ruy de Carvalho. O casal partilha frequentemente momentos do seu quotidiano nas redes sociais, revelando uma dinâmica familiar próxima e genuína, que tem conquistado a simpatia do público.

Aliás, é precisamente essa proximidade com os seguidores que distingue Catarina Siqueira. Muito ativa nas redes sociais, a atriz mantém uma relação direta e espontânea com quem a acompanha. Recentemente, chamou a atenção ao publicar um vídeo onde faz um pedido de ajuda relacionado com o aniversário da filha Luz, que se celebra no dia 3 de maio.

Com naturalidade e simplicidade, Catarina revelou estar à procura de stencils do Stitch, a conhecida personagem da Disney, explicando que as opções online não chegariam a tempo da festa. No vídeo, deixou um apelo sincero: «Quem é que me ajuda, por favor», mostrando mais uma vez o lado acessível e humano que tanto a caracteriza.

Entre a vida profissional e pessoal, Catarina Siqueira continua a afirmar-se como uma figura querida do público português, equilibrando o sucesso na televisão com o papel de mãe dedicada e a ligação próxima aos seus fãs.

Relacionados

Atriz de «A Fazenda» e a noiva vão ser mães, mas é anúncio original que está 'nas bocas do mundo'

Vítima de comentário racista, Soraia Tavares responde à letra e alerta: «Não pode ser normalizado»

Mais Vistos

Diogo Valsassina fala sobre a dor de ver partir quem se ama: «Todos os dias tenho saudades»

9 jul 2025
1

Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

Hoje
2

«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina

Amor à Prova
Ontem
3

Gravidez sem filtros: Jéssica Athayde emociona com confissão inesperada

Amor à Prova
ter, 28 abr
4

Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Por Cobra, Maria de Fátima tem um ataque de ciúmes à frente do marido e dos filhos

Terra Forte
seg, 6 abr
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália procura conforto nos braços de Tomás e é isto que acontece

Amor à Prova
Hoje

Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

Hoje

Da realidade para a ficção: Guilherme Filipe, Afonso de «Amor à Prova», viveu de perto uma situação de demência

Amor à Prova
Hoje

Benedita Pereira faz homenagem emocionante à mãe e recebe chuva de elogios: «Herdei da minha mãe»

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria quer acabar com Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Da realidade para a ficção: Guilherme Filipe, Afonso de «Amor à Prova», viveu de perto uma situação de demência

Amor à Prova
Hoje

Benedita Pereira faz homenagem emocionante à mãe e recebe chuva de elogios: «Herdei da minha mãe»

Terra Forte
Hoje

«Ajuda, por favor»: Catarina Siqueira vive momento intenso a poucos dias do aniversário da filha

Hoje

«É sem dúvida duro»: Famosa atriz emociona ao expor como explicou separação ao filho de quatro anos

Ontem

«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina

Amor à Prova
Ontem

«Tens de lidar com isso»: Marta Melro faz revelação inesperada sobre a filha Aurora

Ontem
Mais Fora do Ecrã