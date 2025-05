Grávida, Catarina Siqueira surge ao lado do ex-companheiro. Eis o motivo

Ruy de Carvalho emociona-se com notícia impactante: «Não imaginam o que sinto»

O dia 3 de maio foi de celebração dupla para Catarina Siqueira. A atriz assinalou o aniversário da filha, Luz, e também o do pai da menina, Marco, ex-companheiro da atriz, com um brunch especial e repleto de carinho e boa disposição.

Nas redes sociais, Catarina Siqueira partilhou várias fotografias do momento, que decorreu num ambiente descontraído, familiar. Nas imagens vê-se Luz acompanhada pelo pai, rodeada de familiares, amigos da atriz, e um bonito centro de mesa com balões e flores, onde se podia ler: “Feliz Aniversário Luz e Marco”.

O brunch contou com um menu colorido e saudável, com destaque para iogurte com granola, panquecas fofas, salmão com abacate, entre outras delícias. A última fotografia publicada enterneceu os seguidores: a pequena Luz surge vestida de bailarina, com um adorável vestido verde de ballet, num registo doce que captou a atenção de muitos.

Na legenda da publicação, Catarina escreveu palavras sentidas e cúmplices:

O dia 3 é deles. Dois macaquinhos felizes. 9 e 41. Parabéns princesa mais amorosa e boazinha da vida! Parabéns super paizão! 🤍".

A mensagem, curta mas cheia de afeto, reflete a harmonia familiar e o carinho que une a atriz à filha e ao ex-companheiro, mesmo após a separação.

De recordar que Catarina Siqueira, atriz de 35 anos, está grávida do seu segundo filho. O pai é Henrique de Carvalho, de 34 anos, neto do consagrado ator Ruy de Carvalho. O casal assumiu publicamente a relação em fevereiro de 2024 e agora prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum:

Catarina Siqueira prepara-se para ser mãe pela segunda vez

Este será o segundo filho de Catarina Siqueira, que já é mãe de Luz, fruto da anterior relação com Marco Campos. A atriz tem partilhado nas redes sociais o seu percurso como mãe e agora vive novamente a emoção de gerar uma nova vida.

A gravidez surge pouco mais de um ano depois do início da relação com Henrique de Carvalho, que foi assumida oficialmente em fevereiro de 2024. Desde então, o casal tem-se mostrado feliz e unido.

Um novo capítulo repleto de amor

A chegada deste bebé marca um novo capítulo na vida de Catarina Siqueira — agora não só como mãe pela segunda vez, mas também como parte de uma nova família que inclui um dos nomes mais respeitados da representação em Portugal, Ruy de Carvalho.

Recorde-se que Catarina Siqueira deu vida a Zezé em «Queridos Papás»: educadora auxiliar no jardim de infância. É tão deferente com Angelina como competitiva com os outros educadores, especialmente com Sílvia a quem ela inveja. É queridinha com as crianças e falsa com as mães de quem não gosta. Está sempre a tentar atrair as atenções dos pais das crianças, especialmente de Simão, por causa do seu interesse em Sílvia. É gira e sedutora e usa todos os recursos para despertar a confiança e o interesse dos homens. E frequentemente sai-se bem. O seu pai é um homem de negócios influente que ajudou Angelina a abrir o jardim de infância e por isso ela conseguiu um emprego ali. Tira vantagens disso. Nunca admite que fez asneira e não enfrenta as consequências. Foi sempre mimada pelo pai que a apoia em tudo. É fofoqueira, espalha-boatos e está sempre a arranjar problemas. É ela quem atira a pedra mas esconde a mão. É competitiva e não olha a meios. Usa as crianças para chegar aos pais. Tem duas caras. Faz os amigos de que precisa para atingir os rivais.

