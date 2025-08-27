Queridos Papás

"Como é que estarias hoje?": Catarina Siqueira deixa mensagem comovente sobre tragédia familiar

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 10:41
Catarina Siqueira recorda, emocionada, o primo falecido há 20 anos. A atriz e ex-concorrente do Big Brother Famosos partilhou uma sentida homenagem no Instagram.

Catarina Siqueira, atriz de 35 anos e ex-concorrente do Big Brother Famosos, viveu um momento de grande emoção ao recordar, no Instagram, o primo Zé Diogo, que perdeu a vida em 2005, vítima de um acidente de viação.

Veja a publicação original, em baixo. 

 

 

Através de uma fotografia antiga, Catarina Sequeira deixou uma mensagem sentida: "Este ano são 20. 20 anos sem te pôr a vista em cima e sem te ouvir uma gargalhada. 20 anos que ainda me parecem impossíveis (...). Fazes-nos muita, muita falta. Hoje celebramos-te. Todos juntos, como sempre."

Na mesma publicação, a atriz partilhou ainda a curiosidade sobre como estaria o primo atualmente e confessou que continua a guardar na memória o seu sorriso e gargalhada. Catarina Siqueira terminou a homenagem com ternura e esperança: "Anda connosco. Ias adorar conhecer a Sofia, os gémeos, a Luz. Aparece. Sabes bem onde estamos."

A vida amorosa de Catarina Siqueira

Depois da separação do pai da filha, Catarina Siqueira voltou a encontrar o amor com Henrique Carvalho, 34 anos, neto do consagrado ator Ruy de Carvalho. Atualmente, vive uma relação feliz e discreta, longe dos holofotes, mas sempre assumida com serenidade. A atriz é mãe de Luz, fruto da anterior relação, e tem mostrado, em várias entrevistas, que a maternidade é o seu maior alicerce.

O casal assumiu publicamente a relação em fevereiro de 2024 e agora prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

 

O percurso de Catarina Siqueira na TVI

Catarina Siqueira tornou-se um rosto conhecido do grande público graças à ficção da TVI, onde participou em novelas como “Morangos com Açúcar”“Amar Depois de Amar” e "Queridos Papás". Mais recentemente, conquistou os portugueses com a sua passagem pelo Big Brother Famosos, onde mostrou a sua garra, autenticidade e sensibilidade. A ligação à estação tem sido marcada por personagens fortes e pela capacidade de se reinventar.

Recorde, no vídeo em baixo, a passagem da atriz pelo Big Brother Famosos. 

 

Em cima, espreite a galeria de fotografias da atriz que preparámos para si.

