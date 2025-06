Catarina Siqueira reage a mensagens maldosas: «Insinuam que eu sou má mãe»

Grávida, Catarina Siqueira surge ao lado do ex-companheiro. Eis o motivo

Catarina Siqueira começou a semana com um desabafo frontal nas redes sociais, decidida a “colocar os pontos nos i’s” perante algumas mensagens negativas que tem recebido. A atriz, conhecida pelo seu percurso na televisão e pela sua presença autêntica no Instagram, recorreu aos stories para abordar diretamente críticas infundadas que têm surgido sobre a sua vida pessoal — mais concretamente, sobre o seu papel de mãe.

A atriz decidiu falar sobre mensagens ofensivas e julgamentos vindos de outras mulheres: «Não tenho por hábito expor aqui as parvoíces, disparates ou atrocidades que me mandam nas redes sociais, porque não gosto de dar tempo de antena a essa malta». Ainda assim, admitiu que há certos comentários que não consegue ignorar, nomeadamente os que colocam em causa a sua relação com a filha e o ex-companheiro:

Há umas senhoras, miúdas, badamecas, não sei… cheias de tempo… que insistem em questionar a dinâmica de relação entre um casal separado, em relação aos filhos".

Catarina Siqueira foi clara e assertiva ao defender-se das insinuações injustas, como a de que deixaria a filha com o pai para andar a “viver a vida”: «Insinuam que eu sou má mãe, que eu sou uma galdéria, que já engravidei de outro…», revelou, visivelmente incomodada com o teor ofensivo de algumas mensagens.

Apesar da frustração, a atriz fez questão de agradecer o carinho que também recebe diariamente dos fãs: «Recebo muito mais mensagens positivas do que negativas… aproveito já para agradecer todas as mensagens lindas, os elogios, os parabéns, as mensagens de força… leio tudo!»

Este desabafo vem mostrar, mais uma vez, que mesmo figuras públicas estão sujeitas a julgamentos constantes — mas também que há quem, como Catarina Siqueira, não tenha medo de falar abertamente, defender-se e inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo: