A derreter corações: Catarina Siqueira revela as primeiras horas do filho recém-nascido com a irmã em casa

Depois de ter sido mãe do pequeno Mateus no dia 19 de novembro, fruto da relação com Henrique Carvalho, Catarina Siqueira regressou finalmente a casa com o bebé ao colo. A atriz não perdeu tempo e partilhou com os seguidores as primeiras imagens deste novo capítulo, que incluem também a presença da filha mais velha, Luz. Nas stories do Instagram, Catarina publicou novas fotografias captadas já no ambiente tranquilo do lar, transmitindo momentos de grande afeto entre irmãos.

No sábado, 22 de novembro, ao registar o primeiro contacto entre Mateus e a irmã, a atriz escreveu: "Primeira manhã em casa. Todos os bebés deviam nascer com uma mana mais velha destas. És muito incrível, piu." A mensagem emocionou muitos seguidores, pela ternura e naturalidade do momento.

Já na manhã deste domingo dia, 23 de novembro, Catarina voltou a atualizar os fãs, desta vez com um “bom dia” especial: Mateus ao colo de Luz, num instante carregado de carinho e cumplicidade.

De recordar que a atriz fez questão de partilhar todo o processo com quem a acompanha. Na manhã de 19 de novembro, Catarina publicou uma fotografia a caminho do hospital, anunciando que estava prestes a receber o segundo filho nos braços. Horas antes, na noite anterior, tinha mostrado a despedida emocionada de Luz, de nove anos, aos seus últimos momentos como filha única — um gesto que tocou profundamente os seguidores.

Com a família já reunida em casa e a adaptação a correr da melhor forma, Catarina Siqueira vive agora dias de enorme alegria, celebrando o início de uma nova fase com Mateus e a sempre dedicada Luz.

Relembre-se que foi uma gravidez anunciada de forma emotiva

A gravidez tinha sido anunciada anteriormente através de um vídeo emotivo no Instagram, acompanhado de uma legenda poética que gerou grande curiosidade:

"O mais aceso diário de um apagão. 🤍"

A frase enigmática levou fãs e amigos a perceber de imediato que Catarina estava a partilhar uma notícia muito especial.

