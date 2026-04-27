Alerta fofura! Filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho é parecido com a mãe ou com o pai?

Catarina Siqueira continua a encantar os seguidores com registos ternos do filho Mateus nas Stories do Instagram, mostrando os primeiros momentos em casa com a família completa.

Nas publicações recentes, a atriz partilha várias imagens do pequeno Mateus, nascido a 19 de novembro de 2025, ao lado da irmã mais velha Luz – fruto da relação anterior com Marco Campos. «Primeira manhã em casa. Todos os bebés deviam nascer com uma mana mais velha destas. És muito incrível, piu», escreveu Catarina, capturando a mana a ajudar a cuidar do bebé. Henrique de Carvalho, pai do menino e neto de Ruy de Carvalho, aparece também cúmplice nestes instantes de pura felicidade familiar.

O casal anunciou o nascimento com «Nosso perfeitinho. Mateus 💫 19.11.25», após uma gravidez revelada em directo no «Dois às 10». Catarina, conhecida por «Morangos com Açúcar» e «Big Brother Famosos», equilibra maternidade com projetos como «O Meu Lugar».

Recorde a passagem do casal pelo programa «Dois às 10» antes do nascimento de Mateus: