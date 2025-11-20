Queridos Papás

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 16min
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Muitas felicidades.

Catarina Siqueira, atriz de 35 anos, anunciou esta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, o nascimento do seu segundo filho. A novidade foi partilhada nas redes sociais, onde foi revelado aos seguidores que o bebé já chegou, assinalando um momento muito especial para a família.Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique Carvalho

O pai é Henrique de Carvalho, de 34 anos, neto do reconhecido ator  Ruy de Carvalho. O casal tornou pública a relação em fevereiro de 2024 e, desde então, tem partilhado com o público alguns dos momentos mais marcantes desta nova fase. Agora, celebram a chegada do primeiro filho em comum.

A gravidez tinha sido anunciada através de um vídeo emotivo publicado no Instagram, acompanhado de uma legenda poética que rapidamente gerou curiosidade e comoção: "O mais aceso diário de um apagão. 🤍" Uma frase enigmática que levou fãs e amigos a perceber de imediato que se tratava de uma revelação especial.

Este é o segundo filho de Catarina Siqueira, que já é mãe de Luz, fruto da anterior relação com Marco Campos. Com a chegada do novo bebé, a família entra agora num novo capítulo, vivido com muita alegria e partilhado de perto com o público que acompanha o percurso da atriz.

Recorde-se que, foi no «Dois às 10», que a atriz soube que estava grávida de um menino:

