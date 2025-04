Atriz da TVI sofre incidente: "Chorei e Não Foi Pouco"

Catarina Siqueira, atriz e presença regular nos ecrãs da TVI, partilhou nos stories do Instagram um momento insólito e doloroso do seu dia a dia, contado com o seu característico sentido de humor.

Na imagem, surge com o queixo ferido e relata, de forma direta, o acidente doméstico que viveu.

"Qual é a probabilidade de saíres da retrete com as calças para baixo para desligares a água do banho de imersão, tropeçares nas calças e ires de boca ao suporte de metal do papel higiénico? Furou. Doeu muito. Chorei e não foi pouco", escreveu.

Sem dramatismos, mas com sinceridade, a atriz mostrou mais uma vez a sua forma autêntica de estar na vida: partilhando até os momentos menos glamorosos com naturalidade e humor. Um episódio do quotidiano que, apesar da dor, ficou registado como mais uma história para contar.

De recordar que Catarina Siqueira perdeu 24 quilos em três meses: