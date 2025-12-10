«A dar luta»: Catarina Siqueira mostra dura realidade das primeiras noites após ser mãe

«A dar luta»: Catarina Siqueira mostra dura realidade das primeiras noites após ser mãe

A atriz partilhou um vídeo noturna sobre a realidade da maternidade.

Recentemente mãe pela segunda vez, Catarina Siqueira confessou estar a atravessar uma fase especialmente sensível, marcada por emoções fortes e mudanças profundas na sua vida familiar.

A atriz da TVI vive dias de grande intensidade emocional. O nascimento do segundo filho trouxe uma luz renovada à sua vida e provocou uma verdadeira reviravolta no seu quotidiano. Poucos dias após este acontecimento, Catarina admitiu que se encontra num momento particularmente sensível e significativo.

O desabafo ocorreu durante a participação da atriz na emissão solidária Há Festa no Hospital, transmitida pela TVI a partir do Hospital Dona Estefânia, onde revelou ao apresentador João Patrício que esta fase tem sido incrível, apesar de já ter retomado a rotina de trabalho.

Na mesma noite, Catarina partilhou um momento íntimo com os seguidores: filmou o bebé ao colo a meio da noite, sem conseguir dormir, e escreveu: "Tartaruguinha a dar luta… Hoje não se dorme cá em casa". Este pequeno desabafo revela a mistura de alegria, cansaço e dedicação que caracteriza os primeiros dias após a chegada de um filho.

