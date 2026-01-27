“É perigosíssimo”: Catarina Siqueira deixa alerta sério a todos os pais

A atriz Catarina Siqueira vive atualmente uma fase de enorme felicidade, mas também de novos desafios, desde que se tornou mãe novamente com a chegada de Mateus. Através das redes sociais, tem partilhado vários momentos do seu dia a dia, mostrando-se visivelmente “babada” pelo recém-nascido e revelando instantes de ternura, proximidade e ligação profunda com o bebé.

Nos registos que publica, Catarina surge frequentemente num ambiente familiar e tranquilo, transmitindo a alegria de viver novamente a maternidade. No entanto, a atriz tem sido igualmente transparente quanto às dificuldades naturais desta fase, especialmente num período em que o bebé tem cerca de dois meses.

Um dos temas que Catarina decidiu abordar com os seguidores prende-se com a gestão do sono do bebé, uma preocupação comum entre muitos pais. A atriz confessou que, apesar da felicidade, surgem dúvidas e incertezas, sobretudo quando se trata de garantir conforto e segurança durante o descanso do filho.

Uma dessas questões está relacionada com o uso do saco de dormir. Catarina fez questão de esclarecer a sua posição, sublinhando a importância da vigilância: «Eu não deixo dormir o Mateus com os braços dentro do saco, sem vigilância (…)»

A atriz explicou que apenas permite que o bebé fique com os braços de fora em sestas mais curtas durante o dia, sempre sob observação constante. Fez ainda questão de reforçar a mensagem, alertando para os riscos associados: «Mas, atenção, muito importante, que eu não expliquei: eu não deixo o Mateus a dormir com os braços dentro do saco sem vigilância. Isto não é durante a noite, isto acontece naquelas cestas durante o dia, mais curtinhas, e sempre com vigilância, obviamente, porque bebés com os braços dentro do saco sem vigilância é perigosíssimo, porque os bebés podem entrar dentro do saco e não queremos…».

Com este testemunho, Catarina Siqueira destaca a importância da informação e da segurança, utilizando a sua visibilidade para alertar outros pais para cuidados essenciais nesta fase delicada da vida do bebé. A atriz mostra, assim, que a maternidade é feita de amor, aprendizagem constante e responsabilidade, mesmo nos momentos mais simples do quotidiano.

Entre noites mais exigentes e dias repletos de carinho, Catarina vive esta etapa com consciência, dedicação e partilha, reforçando uma ligação genuína com quem a acompanha.