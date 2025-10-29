«Estou farta desta gravidez»: Catarina Siqueira responde às críticas e fala sem filtros

Na reta final da gravidez do segundo filho, Catarina Siqueira partilhou um desabafo honesto e emotivo sobre o momento que está a viver. A atriz, que aguarda a chegada de um menino, fruto da relação com Henrique Carvalho, admitiu estar exausta e a lidar com dificuldades físicas e emocionais nesta fase da gestação.

Na terça-feira, 28 de outubro, ao dirigir-se ao hospital para realizar as últimas análises da gravidez, Catarina recorreu ao Instagram para expressar o que sente. Num testemunho marcado pela franqueza e vulnerabilidade, a atriz confessou: “Já estou farta. Posso estar farta, ou vão cair-me todos em cima?”

De seguida, Catarina aprofundou o desabafo, dizendo: “Estou farta. Estou farta do meu corpo. Estou farta desta gravidez. Ai, mas devias era estar agradecida, é a altura mais bonita da tua vida. Ai, porque é que não tens fotografias grávida? Porque é que não te mostras grávida? Porque não gosto. Posso, dá para ser eu a escolher? Posso não me sentir super empoderada?”

A atriz explicou ainda que sente a sua mobilidade bastante condicionada, o que tem contribuído para o cansaço e o desconforto físico. Apesar do tom de desabafo, Catarina Siqueira deixou claro que o sentimento não diminui o amor pelo bebé que está prestes a nascer, apenas reflete a exaustão natural de uma fase exigente da maternidade.

Catarina é já mãe de Luz, de nove anos, fruto da anterior relação com Marco Campos. Agora, prepara-se para receber o primeiro filho em comum com Henrique Carvalho, num momento que descreve como de mistura entre alegria, ansiedade e desgaste físico.

Com a sua partilha, Catarina Siqueira voltou a mostrar-se transparente e genuína, características que têm marcado a sua presença pública. Ao abordar um tema frequentemente romantizado, a atriz contribui para uma reflexão necessária sobre as diferentes experiências da gravidez, lembrando que nem todas as mulheres vivem este período como um “conto de fadas” — e que também é válido sentir cansaço, desconforto e vulnerabilidade.

Relembre-se que a revelação do sexo do bebé foi realizada em direto do programa Dois às 10 em fevereiro de 2024 e agora prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

