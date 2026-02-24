Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:54
Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante - TVI

Catarina Siqueira derrete corações.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Catarina Siqueira atravessa uma fase particularmente feliz e transformadora da sua vida. A chegada do pequeno Mateus, o seu mais recente filho, trouxe não só uma renovada alegria à família, como também novos desafios e aprendizagens associados à maternidade. Desde o nascimento do bebé, Catarina Siqueira tem recorrido às redes sociais para partilhar diversos momentos do quotidiano, revelando-se visivelmente “babada” com o recém-nascido. As publicações mostram instantes de carinho, proximidade e uma ligação profunda entre mãe e filho, transmitindo uma imagem de serenidade e amor.

Nos registos que divulga, a atriz surge frequentemente em ambientes familiares e tranquilos, refletindo a felicidade de voltar a viver a maternidade e a redescobrir as rotinas e emoções associadas aos primeiros meses de vida de um bebé.

Numa das suas partilhas mais recentes, Catarina Siqueira emocionou os seguidores ao publicar uma fotografia particularmente ternurenta do filho. Na legenda, deixou uma mensagem cheia de amor e orgulho: «Era uma vez um bebé LINDO chamado Mateus, que tem 3 meses e hoje dormiu SEGUIDO, das 11 da noite às 11 da manhã. TE AMO FILHO LINDO DO MEU CORAÇÃO»

A partilha rapidamente conquistou os fãs, que se mostraram sensibilizados com a doçura da mensagem e com a cumplicidade evidente entre mãe e filho.

Entre desafios e momentos de pura ternura, Catarina Siqueira vive assim uma fase marcada pela felicidade, pela descoberta e pelo amor incondicional que acompanha os primeiros meses de vida do pequeno Mateus.

Relacionados

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

David Carreira e Fátima Lopes anunciam projeto a dois: «Em breve»

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Mais Vistos

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
1

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Ontem
2

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
3

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino conta toda a verdade sobre o passado de Maria de Fátima a Rosa Maria?

Terra Forte
Ontem
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara apanha Cris a consolar Alice e o caos instala-se

Amor à Prova
ter, 27 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Hoje

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Hoje

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Hoje

A declaração de amor que está a 'roubar' o coração de Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda»

A Fazenda
Hoje

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Hoje

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Hoje

David Carreira e Fátima Lopes anunciam projeto a dois: «Em breve»

Hoje

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
Ontem
Mais Fora do Ecrã