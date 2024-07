Catarina Siqueira aceita novo desafio: «Um super voto de confiança»

Este fim de semana (19, 20 e 21 de julho), foi de estreia para Catarina Siqueira, que aceitou ser repórter no Festival MIMO Amarante.

A atriz não escondeu o entusiasmo: «Se a vida te dá limões, faz limonada. Se a vida te dá um microfone, faz entrevistas num festival. Challenge accepted. I did it. A limonada fica pra depois, até porque no catering só havia laranjas. Amanhã há mais. Obrigada por mais um super voto de confiança».

Recorde-se que, o último projeto de Catarina Siqueira na ficção da TVI foi em «Queridos Papás», onde deu vida a Zezé: