«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal

«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal

Um desabafo inesperado.

A atriz Catarina Siqueira, conhecida pela sua boa disposição, genuinidade e proximidade com os seguidores, mantém uma relação muito próxima com o público através das suas redes sociais, onde partilha diariamente momentos do seu dia a dia de forma transparente e espontânea. Recentemente, a atriz vive uma das fases mais felizes da sua vida, depois de se ter tornado mãe, experiência que tem descrito como transformadora e emocionante.

No entanto, na véspera de Natal, Catarina Siqueira recorreu às redes sociais para fazer um desabafo público, chamando a atenção para a correria típica desta época festiva e para a forma como, muitas vezes, as pessoas acabam por perder noções básicas de regras sociais e civismo, especialmente em espaços públicos como os centros comerciais.

A atriz explicou que decidiu fazer um pouco de “serviço público”, usando os seus stories para deixar um alerta sobre o caos do Natal, sobretudo no que diz respeito ao comportamento das pessoas em locais com grande afluência. Segundo Catarina, a pressão das compras de última hora e o elevado número de pessoas acabam por gerar situações de stress e confusão desnecessárias.

Um dos episódios que mais a marcou ocorreu num parque de estacionamento, onde, segundo o seu relato, muitas pessoas ignoravam deliberadamente as regras estabelecidas. Catarina não hesitou em apontar o que apelidou de “síndrome do chico-espertismo”, referindo-se a quem tenta contornar filas ou circular em sentido contrário apenas para ganhar vantagem.

Ora veja o momento: 

“Estive 40 minutos para sair do parque”, contou a atriz, explicando que várias pessoas seguiam em sentido contrário para fugir à fila de saída do centro comercial, agravando ainda mais a situação e causando bloqueios no trânsito interno.

Com este desabafo, Catarina Siqueira sublinhou a importância de manter o respeito pelo outro, mesmo em momentos de maior pressão, lembrando que pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. A atriz deixou ainda um apelo à empatia, paciência e cumprimento das regras, valores essenciais para que esta época festiva seja vivida com mais tranquilidade e espírito natalício.

Mais do que uma crítica, a mensagem de Catarina foi recebida por muitos seguidores como um alerta consciente e necessário, reforçando a imagem de uma figura pública próxima, real e atenta às questões do quotidiano.

Reveja aqui outro desabafo da atriz acerca da maternidade e amamentação: 

