Ex-namorado de Maria Cerqueira Gomes, Cayetano Rivera, sofre acidente de viação e acusa álcool

1200 euros por noite! Veja as imagens do hotel de luxo onde Maria Cerqueira Gomes está com Cayetano Rivera

O nome de Cayetano Rivera voltou a ser destaque na imprensa espanhola este domingo, 9 de novembro de 2025, depois de o toureiro ter sofrido um acidente de viação em frente ao Real Club Sevilla Golf, localizado em Alcalá de Guadaíra, em Espanha.

De acordo com a revista ¡Hola!, Cayetano terá perdido o controlo do carro e colidido contra uma árvore situada no interior do clube exclusivo. As autoridades divulgaram já o relatório do incidente, no qual foi confirmado que o toureiro conduzia sob o efeito de álcool.

Recorde-se que Cayetano Rivera, um dos toureiros mais conhecidos de Espanha, manteve uma relação com a apresentadora portuguesa Maria Cerqueira Gomes durante cerca de dois anos, entre 2023 e 2025. O relacionamento terminou devido à distância, uma vez que o casal se dividia entre Portugal e Espanha.

Entretanto, Cayetano assumiu publicamente uma nova relação, seguindo com a sua vida pessoal após o fim do namoro com a apresentadora da TVI.

Recorde-se que, no de verão de 2025, o toureiro acabou detido: