Ex-namorado de Maria Cerqueira Gomes, Cayetano Rivera, sofre acidente de viação e acusa álcool

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:28
Ex-namorado de Maria Cerqueira Gomes, Cayetano Rivera, sofre acidente de viação e acusa álcool - TVI

Meses após ser detido, o toureiro está envolvido noutra polémica.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O nome de Cayetano Rivera voltou a ser destaque na imprensa espanhola este domingo, 9 de novembro de 2025, depois de o toureiro ter sofrido um acidente de viação em frente ao Real Club Sevilla Golf, localizado em Alcalá de Guadaíra, em Espanha.

De acordo com a revista ¡Hola!, Cayetano terá perdido o controlo do carro e colidido contra uma árvore situada no interior do clube exclusivo. As autoridades divulgaram já o relatório do incidente, no qual foi confirmado que o toureiro conduzia sob o efeito de álcool.

Recorde-se que Cayetano Rivera, um dos toureiros mais conhecidos de Espanha, manteve uma relação com a apresentadora portuguesa Maria Cerqueira Gomes durante cerca de dois anos, entre 2023 e 2025. O relacionamento terminou devido à distância, uma vez que o casal se dividia entre Portugal e Espanha.

Entretanto, Cayetano assumiu publicamente uma nova relação, seguindo com a sua vida pessoal após o fim do namoro com a apresentadora da TVI.

Recorde-se que, no de verão de 2025, o toureiro acabou detido:

Relacionados

Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

“Mas eu não me envergonho”: As palavras de Marta Melro que estão a inspirar milhares de mães

Mais Vistos

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

seg, 3 nov
1

Vem aí em «A Protegida»: Sabemos que foi o dador de Paz

A Protegida
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Paz descobre que tem um dador compatível

A Protegida
dom, 28 set
3

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem
4

Exclusivo «A Protegida»: Hector quer ficar com Carlota

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

sáb, 8 nov

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Hoje

Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Forno ou air fryer? Este vídeo acaba de vez com a dúvida das melhores castanhas para o dia de São Martinho

Hoje

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Hoje

Uma semana depois de um valente susto, Pedro Bianchi Prata regressa ao rally com companhia muito especial

Hoje

Ex-namorado de Maria Cerqueira Gomes, Cayetano Rivera, sofre acidente de viação e acusa álcool

Hoje

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

Hoje

Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã