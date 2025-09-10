Esta máquina de café profissional vende-se aos milhares e custa muito menos do que imagina

Este artigo pode conter links afiliados*
Para quem não abdica de um bom café, o gasto diário pode tornar-se significativo — sobretudo quando se procura qualidade em cada chávena. Foi precisamente por isso que esta máquina chamou a atenção: com mais de 23 mil unidades vendidas na Amazon, uma classificação média de 4,1 estrelas e mais de 500 compras no último mês, é atualmente a mais vendida na categoria de máquinas de café expresso a vapor. E não é difícil perceber porquê: por apenas 59,88€, oferece tudo o que é necessário para preparar café digno de cafetaria em casa.
Completa e versátil
Com 20 bares de pressão e 850W de potência, vai muito além de um simples café expresso. O braço com saída dupla permite preparar duas chávenas em simultâneo, adaptando-se tanto a quem bebe sozinho como a quem partilha a rotina do café. Já o vaporizador orientável transforma o leite numa espuma cremosa, perfeita para cappuccinos ou lattes. “Estou apaixonada, deixa o leite cremoso como eu gosto”, descreve uma utilizadora satisfeita.
A colher doseadora incluída ajuda a acertar sempre na medida exata e pode também ser usada para prensar o café, intensificando o aroma e a consistência.
Design pensado para a cozinha
Com acabamento em preto e aço inoxidável, este modelo adapta-se facilmente a qualquer estilo de cozinha. “É muito bonita em termos de design e o funcionamento é super fácil”, comenta outra compradora. Os botões iluminados tornam a utilização intuitiva: basta escolher a função desejada e, em poucos segundos, o café está pronto.
O depósito removível de 1,6 litros evita enchimentos constantes, enquanto a bandeja superior aquece as chávenas, preservando o aroma e a intensidade da bebida.
Ideal para uso diário
“Para uma família, e pelo preço que tem… é uma maravilha. Não vale a pena gastar fortunas noutras se não vai fazer 10 cafés por dia”, resume uma cliente. A facilidade de utilização e a qualidade do café são pontos frequentemente destacados: “Tenho-a há uns meses e foi um acerto total. Faz os cafés perfeitos.”
A bandeja de gotejamento removível facilita a limpeza e a compatibilidade com café moído permite ajustar a experiência ao gosto de cada pessoa.
Atualmente disponível por 59,88€, a Cecotec Power Espresso 20 mostra que é possível ter café de qualidade profissional em casa sem gastar muito.
*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.