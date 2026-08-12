"A pele está muito mais hidratada, firme e rejuvenescida". Este produto coreano é comparado a tratamentos caros

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Poucos produtos de skincare têm gerado tanto entusiasmo nas redes sociais como o Celimax Vita-A Retinal Shot. Popular na Coreia e agora também nos mais vendidos da Amazon, este pequeno tubo tem sido associado a resultados que, segundo quem já o experimenta, se aproximam dos obtidos em tratamentos de microagulhamento feitos em clínica — sem a dor nem o custo associados. Nas avaliações, os elogios são frequentes: uma utilizadora garante que "a pele está muito mais hidratada, firme e rejuvenescida" já desde as primeiras aplicações, enquanto outra confirma que, ao fim de algumas semanas, nota "a pele mais firme e com melhor aspeto".

Parte da explicação para estes resultados está na combinação de ingredientes escolhida para a fórmula. A base é o Nano-Retinal, uma versão mais recente da vitamina A que, segundo a marca, consegue atuar até 11 vezes mais depressa do que o retinol tradicional — o ingrediente que há décadas é apontado como referência no combate a rugas e à textura irregular da pele, mas que costuma exigir meses de uso constante até mostrar resultados. Aqui, a promessa é acelerar esse processo sem comprometer a tolerância da pele.

É também por isso que o produto é tantas vezes comparado ao microagulhamento, uma técnica estética que consiste em criar pequenas perfurações na pele para estimular a sua regeneração natural. Em vez de agulhas, este creme recorre a micropartículas em forma de espícula, que ao serem aplicadas ajudam a abrir caminho na camada superficial da pele, permitindo que o retinal penetre mais fundo e atue de forma mais eficaz — sem necessidade de qualquer procedimento invasivo. A esta combinação junta-se ainda o Matryxyl 3000, um complexo de péptidos que ajuda a estimular a produção natural de colagénio, a proteína responsável pela firmeza e elasticidade da pele, e que tende a diminuir com a idade. Para equilibrar a potência de tudo isto, a fórmula inclui também pantenol, um ingrediente calmante que ajuda a manter a pele hidratada e reduz a probabilidade de irritação, mesmo sendo um produto com ativos fortes.

Precisamente por conter ingredientes tão ativos, há alguns cuidados a respeitar: o produto deve ser aplicado apenas à noite, evitando sempre a zona à volta dos olhos, e o uso de protetor solar no dia seguinte torna-se essencial, já que a pele fica mais sensível enquanto decorre o processo de renovação.

Entre a tecnologia usada na fórmula e o boom nas redes sociais, o Celimax Vita-A Retinal Shot tornou-se um dos exemplos mais recentes de como a cosmética coreana continua a marcar tendência — e, a julgar pelas avaliações, o entusiasmo em torno deste produto não parece ser apenas modismo passageiro.

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