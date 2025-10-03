Porque anda toda a gente a usar champô de cebola? Fomos descobrir

Este artigo pode conter links afiliados*

Porque anda toda a gente a usar champô de cebola? Fomos descobrir
Lavar o cabelo
Lavar o cabelo
Fonte: Freepick

Entre os mais populares da categoria, continua a acumular compras e elogios

À primeira vista pode soar insólito, mas a verdade é que o champô de cebola  se tornou um verdadeiro sucesso na Amazon. Com quase duas mil avaliações, uma média de 4,2 estrelas e mais de 500 compras só no último mês, o produto continua a conquistar utilizadores que procuram fortalecer o cabelo, estimular o crescimento e controlar a oleosidade sem perder o brilho natural. Com um preço acessível de 13€ e um frasco generoso de 1 litro, este cuidado capilar mantém-se entre os mais vendidos da categoria de beleza.

Mais leve e saudável

Apesar do nome, o aroma não é intenso nem desagradável. Pelo contrário: a fragrância é descrita como suave e discreta, algo frequentemente mencionado nos comentários. A textura cremosa facilita a aplicação, gera bastante espuma e, graças ao formato de 1 litro, dura vários meses, mesmo em lavagens regulares. Uma utilizadora explicou: “Este champô é um dos melhores que já usei, talvez mesmo o melhor. O meu cabelo ficou muito mais macio, forte e saudável. Antes lavava-o todos os dias porque era oleoso; agora consigo três dias sem lavar. Já vou no segundo frasco.”

Adquira aqui

Apoio extra para o couro cabeludo

A fórmula, que combina extrato de cebola e óleo de macadâmia, tem recebido elogios de quem sofre com problemas no couro cabeludo. Uma cliente partilhou: “É o meu champô favorito. Experimentei marcas de supermercado e até profissionais, mas nenhum ajudou tanto na oleosidade. Sofro de dermatite seborreica e este produto melhorou muito a minha raiz e couro cabeludo. Não é um milagre na queda, mas noto diferença. Além disso, cheira bem.”

Resultados visíveis desde o início

Os relatos sobre o produto também apontam benefícios imediatos. Uma avaliação recente refere: “Este champô foi uma surpresa agradável para o meu cabelo oleoso. Desde as primeiras utilizações notei menos oleosidade e uma sensação de frescura no couro cabeludo. O cabelo fica mais limpo, cheio e, apesar do nome, não tem cheiro a cebola — o que é ótimo.”

Uma escolha cada vez mais popular

Combinando preço acessível, formato generoso e resultados consistentes, este champô convence pela relação qualidade-quantidade-preço. Como escreveu um utilizador: “Gosto muito deste champô. Já testei muitos e nenhum deixou o meu cabelo tão limpo como este. Vou voltar a comprar, sem dúvida.” Talvez por isso, continua a subir na lista dos mais vendidos e a reunir elogios de quem não abre mão de cuidar do cabelo em casa.

Adquira aqui

champo de cebola amazon

 

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

