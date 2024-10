Vem aí em «Cacau»: Para vingar-se de Simone, Regina vai sacrificar a vida de Sal?

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) ganha coragem e abre o caixão, deparando-se com um babygrow com uma cruz azul, tendo também um cartão escrito por Simone (Alexandra Lencastre) a troçar com ela pela perda do bebé. A enfermeira vinca que Simone vai pagar por aquilo, desabando a chorar arrasada. Jaime (Sérgio Praia), que chegou, tenta consolá-la.

Regina diz a Jaime e Valdemar (Vitor Hugo) que Simone merecia sofrer a dor de perder um filho como vingança pelo que lhe fez. Ambos a avisam para não embarcar nos jogos de Simone e pensar em matar Sal (Carolina Amaral), dizendo que é exatamente isso que ela quer para não partilhar a herança de Justino (António Capelo) com mais herdeiros.

Recorde-se que depois de ter começado a perder sangue, Regina foi submetida a uma cirurgia, mas o bebé acabou por não conseguir sobreviver: