Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

É na casa de Mariana, que Hector faz o negócio perigoso.

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) está com um homem que tocou insistentemente à sua campainha, mas avisa-o para ligar da próxima vez, porque não pode ser visto ali. O homem sabe que Hector tem muitos contactos e pede-lhe para arranjar identidades falsas para duas pessoas. Hector diz que vai ver o que pode fazer. O Homem entrega-lhe uma mala e pergunta se aquele dinheiro é suficiente para o convencer.

Hector olha para o dinheiro que está na mala, mas tem de esconder a mala à pressa, porque Vanessa aparece e diz que está ali outra pessoa para falar com ele. Diana pergunta-lhe se quer dar uma volta, mas Hector relembra-a de que não são namorados e ninguém pode saber que estão juntos. Hector diz que a relação deles deve ser secreta, mas Diana não entende porquê, uma vez que ele não é casado, nem comprometido. Hector diz que é como se fosse e começa a falar sobre trabalho, pois sabe que Vanessa os está a ouvir.

De recordar que Hector já esteve metido em vários sarilhos:

