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A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perseguido e ameaçado com uma faca

  • TVI Novelas
  • Ontem às 16:24
Vem aí em «A Protegida»: Hector é perseguido e ameaçado com uma faca - TVI

O pior pode acontecer.

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Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) liga a Bárbara e pede-lhe para arranjar uma identidade falsa com urgência. Hector diz ao fugitivo que está tudo tratado e que lhe entrega os documentos daqui a umas horas num sítio a combinar, mas o fugitivo recusa e diz que vai esperar ali. Ele já percebeu que Hector tem uma filha e por isso vai fazer tudo o que ele mandar.

Hector tira alguma comida do frigorífico. Mariana (Matilde Reymão) chega e pergunta se Vanessa já saiu. Hector diz-lhe que sim, mas que ele cuidou de Carlota. Mariana pergunta para que é aquela comida toda e Hector diz que lhe deu a fome. Quando Mariana sai, Hector tenta fazer uma chamada, mas o fugitivo aparece e impede-o. Hector foge e o fugitivo vai atrás dele. O fugitivo ameaça Hector com uma faca e pergunta se a seguir ataca a miúda ou a mãe. Hector quer ajudá-lo com a identidade falsa, mas não pode continuar ali em casa. O fugitivo diz-lhe que não está em condições de negociar.

Recorde-se que Hector tem muitos segredos:

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