Vem aí em «A Protegida»: Hector e antiga aliada unem-se com uma missão

  TVI Novelas
  Hoje às 14:31
Vem aí em «A Protegida»: Hector e antiga aliada unem-se com uma missão - TVI

O esquema já está montado.

Em «A Protegida», Diana provoca Héctor (Christian Escuredo) e volta a dizer que Mariana (Matilde Reymão) não está, mas até aposta com quem está. Diana diz-lhe que ela e José Diogo (Pedro Sousa) estão mais próximos e ela cozinhou para ele. Hector tenta não se deixar afetar, mas não consegue e liga a Mónica (Catarina Nifo) para falarem. Combinam encontrar-se em casa dela. Óscar vem devolver as marmitas.

Hector informa Mónica de que JD voltou, mas ela já sabia, pois esteve sempre com ele durante estes anos. Hector fica surpreendido com a insistência de Mónica em ficar com JD. Hector diz que Mariana e JD não podem voltar a ficar juntos e já sabe o que fazer para impedir que isso aconteça.

Recorde a conversa em que Mónica disse tudo o que tinha em mente:

 

