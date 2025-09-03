A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher

E, nem imagina por quem.

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) estranha a chamada de Hector (Christian Escuredo) àquela hora e pergunta-lhe o que quer. Ele diz que a quer a ela na sua cama, mas Mónica relembra-o de que não é prémio de consolação e avisa-o de que naquele corpinho não volta a tocar.

Hector entra com uma hóspede aos beijos. Pede-lhe para não fazer barulho. Despem-se e vão para a cama.

A hóspede foi despedir-se de Hector antes de se ir embora. Começam a despir-se para fazerem sexo novamente, mas Anita (Marina Mota) aparece. Anita repreende Hector e diz-lhe que dormir com outras mulheres não é solução. Hector não concorda e diz que era melhor Anita não ter voltado e ela concorda.

Recorde-se que Hector está num namoro falso com Mariana (Matilde Reymão):

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

