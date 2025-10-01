A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia

Hector faz chantagem com a mãe e promete revelar que ela nunca esteve demente.

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) já está a fazer experiências com receitas com café. Recebe um ramo de flores de Hector (Christian Escuredo) com um cartão a dizer que a sua maior tristeza é não ser o pai de Carlota. Mariana suspira, triste e oferece as flores à chefe de sala.

Anita (Marina Mota) tenta entender-se com o filho e mostrar-lhe que não faz parte da vida de Mariana. Ele aproveita para contar à mãe que fez queixas dela a Mariana e Laura (Alexandra Lencastre), por sofrer de violência doméstica. Anita fica em choque.

Hector garante que o fez e que se Anita tentar traí-lo novamente, vai à polícia contar que ela nunca esteve demente e que matou Manuel (Duarte Gomes) de forma deliberada.

Recorde quando Anita confessou tudo ao filho:

