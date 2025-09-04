A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 15min
Anita fica um caco.

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) vai para sair, mas repara que a porta está trancada e não encontra a chave para abrir a porta. Liga a Hector (Christian Escuredo) para lhe abrir a porta, mas ele diz que a trancou de propósito e que vai ficar ali de castigo.

Hector assume que trancou a mãe de propósito por tê-lo tratado mal e que vai ficar de castigo, a pensar no que fez. Anita diz que vai ligar a Sofia (Catarina Rebelo) , mas Hector diz-lhe que também ficou com a cópia da receção. Anita desliga a chamada, chateada.

Anita está de olhar perdido. Sofia bate à porta e diz que vai tentar convencer Hector a parar com aquele disparate. Anita pede-lhe para não se meter, ou ainda vai acabar por sobrar para ela e não quer que se prejudique por sua causa. Sofia acata a decisão de Anita.

Recorde-se que Anita tem feito de tudo para 'salvar' o filho:

