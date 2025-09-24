A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Segredo revelado! Hector descobre traição de Anita e fica furioso

  Hoje às 09:58
Vem aí em «A Protegida»: Segredo revelado! Hector descobre traição de Anita e fica furioso

Ele jura vingança.

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) e Anita (Marina Mota) estão mais próximos e apaziguados depois da viagem a Lisboa. Hector dá uns brincos à mãe para lhe agradecer ter-lhe aberto os olhos. Hector diz estar determinado em cortar com o passado e quando estiver mais estável financeiramente, quer desfazer a sociedade com Mariana (Matilde Reymão).

Anita cruza-se com José Diogo (Pedro Sousa) e ele diz-lhe que correu tudo bem e conseguiu resistir. Anita diz-lhe que não é a melhor altura para falarem e manda JD dar meia-volta. Anita olha para trás para ver se Hector os viu e fica aliviada por achar que não, mas Hector estava escondido e viu tudo. Hector fica furioso.

Hector diz que viu Anita a conversar com JD e quer saber do que falaram. Anita resolve contar que foi ela que contou a JD que o namoro de Hector e Mariana era falso. Ela diz que fez aquilo para o bem dele, pois ele andava transtornado com aquele falso namoro. Hector finge-se compreensivo e diz que a mãe fez bem, mas vemos que está inquieto e que se quer vingar.

Recorde-se que Hector tem sido muito cruel para a própria mãe:

