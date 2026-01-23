A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Confissão de JD deixa Mariana em lágrimas

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 31min
Vem aí em «A Protegida»: Confissão de JD deixa Mariana em lágrimas - TVI

A chef fica com o coração partido.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) encontra Mariana (Matilde Reymão) a cozinhar e ela diz que o stress a torna produtiva. Mariana confessa que ficou abalada com a revelação de que JD viveu dois anos com Mónica (Catarina Nifo). Hector acha que José Diogo (Pedro Sousa) não pensa da mesma forma e até comentou com ele que foram anos maravilhosos.

Mariana não resiste a perguntar a JD se era feliz com Mónica. JD diz que era muito feliz, pois era a vida que conhecia e Mónica sempre o tratou muito bem. Mariana não aguenta ouvir aquilo e chora. JD diz que nunca a quis levar para a cama, mas sente que ama Mónica de alguma forma.

Recorde-se que Mariana tem tido toda a calma para tentar que JD se volte a apaixonar por ela:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Revelações sobre o passado de JD abalam Óscar e Isabel

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay é atacado sem nó nem piedade

A Protegida
Ontem

«A vida não é sobre cair, é sobre levantar»: A arrepiante reflexão de Fernanda Serrano que deixou os fãs boquiabertos

A Protegida
qua, 21 jan

Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica

A Protegida
seg, 19 jan

Exclusivo «A Protegida»: Anita tem demência

A Protegida
seg, 19 jan

A Protegida: Hector quer reatar a relação com Diana?

A Protegida
sáb, 17 jan
Mais A Protegida

Mais Vistos

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria culpa Sammy e obriga-o a afastar-se da filha

Terra Forte
Ontem
1

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
14 dez 2025
2

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria choca ao expulsar filha e Flor procura forças na fé

Terra Forte
qua, 21 jan
3

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

seg, 19 jan
4

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

ter, 20 jan
5

Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda

30 jan 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha

Terra Forte
Ontem

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Ontem

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Ontem

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

qua, 21 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Hoje

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Hoje

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

Ontem

Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas

Festa é Festa
Ontem

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Ontem

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Ontem
Mais Fora do Ecrã