Vem aí em «A Protegida»: Confissão de JD deixa Mariana em lágrimas

Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) encontra Mariana (Matilde Reymão) a cozinhar e ela diz que o stress a torna produtiva. Mariana confessa que ficou abalada com a revelação de que JD viveu dois anos com Mónica (Catarina Nifo). Hector acha que José Diogo (Pedro Sousa) não pensa da mesma forma e até comentou com ele que foram anos maravilhosos.
Mariana não resiste a perguntar a JD se era feliz com Mónica. JD diz que era muito feliz, pois era a vida que conhecia e Mónica sempre o tratou muito bem. Mariana não aguenta ouvir aquilo e chora. JD diz que nunca a quis levar para a cama, mas sente que ama Mónica de alguma forma.
Recorde-se que Mariana tem tido toda a calma para tentar que JD se volte a apaixonar por ela: