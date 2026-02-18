Vem aí em «A Protegida»: Hector embebeda Mariana e grava vídeo às escondidas

Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) e Mariana (Matilde Reymão) já vão na segunda garrafa de vinho. Mariana tenta dar alguns conselhos a Hector, mas ele diz-lhe que não estão a resultar. Mariana assume que também não tem muita experiência em relações e nem sequer está com José Diogo (Pedro Sousa). Hector tem o seu plano em marcha e diz que deviam por música.

Hector coloca uma música animada e sacode os braços, quase como se estivesse a fazer um exorcismo. Mariana faz o mesmo, divertida. Hector coloca o seu telemóvel a gravar sem que Mariana veja e junta-se a ela. Está satisfeito pelo plano estar a correr como o pretendido.

Hector conta a Mónica (Catarina Nifo) que Mariana o apoiou imenso com o seu desgosto de amor, beberam, dançaram. Hector afirma que foi uma noite muito produtiva e olha com satisfação para o vídeo que gravou.

