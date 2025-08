Vem aí em «A Protegida»: Hector tenta esconder escândalo para conseguir conquistar Mariana

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) e Hector (Christian Escuredo) olham perplexos para o jornal com a notícia sobre corrupção na construção de empreendimentos turísticos, com a foto e nome de Hector. Tentam perceber como a comunicação social descobriu aquilo. Hector fica desvairado com a possibilidade de Mariana ver a notícia e sai disparado.

Hector dá dinheiro a Sofia (Catarina Rebelo) para comprar todos os jornais com a notícia sobre ele, em todos os quiosques de Elvas e arredores. Sofia acha que ele está a brincar e diz-lhe que é impossível, mas Hector manda-a fazer o que lhe pediu e ela vai. Hector quer impedir que Mariana (Matilde Reymão) veja a notícia e ganhar tempo até ela se apaixonar por ele.

De relembrar que Hector continua obcecado por Mariana: