A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Hector vitimiza-se e cria momento íntimo com Mariana

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 30min
Vem aí em «A Protegida»: Hector vitimiza-se e cria momento íntimo com Mariana - TVI

Um manipulador nato.

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) e Mariana (Matilde Reymão) chegam a casa e veem Héctor (Christian Escuredo) a levantar a mesa do jantar. Ele diz que tinha convidado uma amiga para jantar, mas ela não apareceu. Mariana fica com pena e vai falar com Hector.

Mariana foi ter com Hector para perceber melhor o que se passou. Ele diz que conheceu uma pessoa e queria oficializar a relação, mas ela assustou-se e fugiu, tal como a noiva fez. Hector faz-se de vítima e diz que ninguém o quer para relações sérias. Mariana fica com pena e diz-lhe que não é verdade. Hector serve vinho a Mariana.

Recorde-se que Hector é um manipulador nato:

