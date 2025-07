Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá uma oportunidade a Hector?

A Protegida: Hector seduz Mariana com dia romântico

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) pede desculpa a Mariana (Matilde Reymão) e diz que se deixou levar pela emoção. Ela diz que não precisa de pedir desculpa e agradece tudo o que fez por ela, mas neste momento está destruída e não consegue sentir nenhuma emoção. Hector está disposto a esperar, mas ela diz-lhe que não vale a pena. Sofia informa Hector da presença dos Polícias e ele fica tenso.

Mariana e Hector cruzam-se com Laura (Alexandra Lencastre) e Jorge (Paulo Pires). Laura fica satisfeita por ver Mariana com Hector. Mariana fica desiludida ao perceber que a mãe e Jorge fizeram as pazes.

Recorde-se que Hector tem tentado de tudo para fazer com que Mariana se apaixone por ele: