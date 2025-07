Vem aí em «A Protegida»: Quem é o grande amor de Hector?

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) está arrasado com as notícias sobre Mariana (Matilde Reymão , mas quando batem à porta, recompõe-se e vai abrir. É Mónica (Catarina Nifo . Ele puxa-a para dentro do quarto e começa a beijá-la com paixão. Despem-se, fazem amor e Hector assume que teve saudades dela. Mónica sorri.

Mónica quer saber o que aconteceu, para Hector ter mudado de ideias. Hector preferia não falar sobre isso, mas Mónica insiste e ele diz que há uma grande probabilidade de Mariana ter morrido.

Mónica percebe que Hector a usou para substituir Mariana, mas nem reage. Foca-se no facto de JD poder ser libertado e vai embora.

Afinal, Hector gosta de quem?