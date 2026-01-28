Vem aí em «A Protegida»: Hector envolve JD numa proposta suspeita

Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) continua a fingir ser amigo de José Diogo (Pedro Sousa) e convida-o para passear. Depois mostra-lhe uma foto de uma casa na praia e diz que podia ser o próximo restaurante de JD. Este fica surpreendido com a proposta, mas afirma que gosta mesmo muito do espaço.

JD está hesitante com a proposta de Hector. A ideia é tentadora, mas acha estranho que Hector queira investir num negócio dele. Hector diz que faz parte do seu trabalho e JD fica na dúvida. JD pergunta se podem ir dar o passeio que Hector sugeriu.

Recorde-se que Hector tem andado a enganar JD: