A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Hector envolve JD numa proposta suspeita

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 45min
Vem aí em «A Protegida»: Hector envolve JD numa proposta suspeita - TVI

O filho de Anita tenta dar a volta a JD.

Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) continua a fingir ser amigo de José Diogo (Pedro Sousa) e convida-o para passear. Depois mostra-lhe uma foto de uma casa na praia e diz que podia ser o próximo restaurante de JD. Este fica surpreendido com a proposta, mas afirma que gosta mesmo muito do espaço.

JD está hesitante com a proposta de Hector. A ideia é tentadora, mas acha estranho que Hector queira investir num negócio dele. Hector diz que faz parte do seu trabalho e JD fica na dúvida. JD pergunta se podem ir dar o passeio que Hector sugeriu.

Recorde-se que Hector tem andado a enganar JD:

