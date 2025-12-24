Terra Forte

Vem aí em «A Protegida»: Segredos de Hector ameaçados com o reaparecimento de JD

  • Hoje às 12:19
Vem aí em «A Protegida»: Segredos de Hector ameaçados com o reaparecimento de JD

A verdade pode estar por um fio.

Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) entrega as identificações falsas ao homem e recebe o resto do dinheiro. Laura pergunta quem era aquele homem e Hector disfarça. Laura (Alexandra Lencastre) repara no envelope e Hector diz que pegou nele antes de abrir a porta. Laura pergunta a Hector se pensou no que lhe disse sobre Diana, mas ele diz que precisa de tempo. Laura fica desconfiada. Hector guarda o envelope que recebeu numa pasta, onde estão vários outros envelopes. Depois faz uma chamada e diz que precisa de um carro para a Suíça.

Hector vai abrir a porta e fica surpreendido por ver Anita (Marina Mota). Ela diz que veio com Mariana, porque ela não está nada bem. Mariana (Matilde Reymão) chega a chorar e chama pela mãe. Hector fica preocupado. Anita diz-lhe para a deixar ir e conta a Hector que JD voltou. Hector fica desesperado por JD ter voltado, porque não sabe o que José Diogo (Pedro Sousa) se lembra ou não e teme que se lembre do ataque. Anita diz que aparentemente ele não se lembra de nada e que foram os tios que o encontraram.

De relembrar que foi Hector que fez JD desaparecer:

