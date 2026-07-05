Lembra-se de Regina de «Cacau»? A atriz é um verdadeiro furacão que continua a brilhar

A atriz brasileira Christine Fernandes, de 56 anos, está atualmente em destaque na televisão portuguesa ao integrar o elenco da nova novela da TVI, “Cacau”, onde interpreta a personagem Francisca Silva / Regina Castelli. Trata-se de um dos papéis centrais da trama, marcado por intensidade dramática e uma forte componente emocional.

Nascida em Chicago, nos Estados Unidos, Christine Fernandes mudou-se ainda em criança para o Brasil, mais concretamente para o Rio de Janeiro, aos quatro anos de idade. Esta ligação a dois países concedeu-lhe dupla nacionalidade e contribuiu para uma carreira com forte projeção internacional no meio artístico.

Carreira na televisão, moda e apresentação

Para além do trabalho como atriz, Christine Fernandes também desenvolveu atividade como modelo e apresentadora. A sua estreia na televisão aconteceu em 1995, na novela “Quatro por Quatro”, quando tinha 26 anos, projeto que marcou o início de uma carreira sólida no pequeno ecrã.

Ao longo dos anos, participou em diversas produções de sucesso no Brasil, consolidando o seu estatuto no meio artístico. Entre os seus trabalhos mais conhecidos encontram-se papéis em novelas como “Essas Mulheres”, onde interpretou Aurélia Lemos Camargo, “Páginas da Vida”, no papel de Simone Bueno, e “Orgulho e Paixão”, onde deu vida a Josephine Tibúrcio, entre muitos outros projetos televisivos de relevo.

No plano pessoal, a atriz casou-se em 1994 com o ator brasileiro Marcelo Serrado, relação que terminou em 1999. Mais tarde, em 2000, voltou a casar-se, desta vez com o ator Floriano Peixoto, com quem teve um filho, Pedro, atualmente com 20 anos.

Uma personagem marcada pela vingança em “Cacau”

Na novela portuguesa “Cacau”, Christine Fernandes assume uma personagem complexa e intensa. A sua figura é apresentada como uma mulher movida pela vingança, elemento central no desenvolvimento da narrativa e que promete trazer grande impacto à história da produção da TVI.

Reveja aqui a atriz na novela «Cacau»: