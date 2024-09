Cifrão faz comentário caricato a fotografias inéditas de Noua Wong. Os fãs já reagiram!

Noua Wong partilhou dois registos fotográficos, esta quarta-feira (11 de setembro de 2024), onde aparece a cozinhar de saltos altos.

Na legenda, a bailarina e coreógrafa escreveu: «Hoje fiz uma aula de bum bum, fiz uma massagem, to podre mas ainda fiz o jantar ao estilo da Carry. usar saltos nos últimos tempos só em casa».

Quem não resistiu a comentar, em jeito de brincadeira, foi o seu companheiro, Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão: «Olá! Tens Only fans???». Noua não se deixou ficar respondeu à altura: «a pergunta que não quer calar: TU TENS???? Tu agora é pai de família garoto».

Os seguidores apressaram-se a reagir a esta troca de comentários com inúmeros gostos e até houve quem escrevesse: «@cifrao4real agora parecias o meu marido».

A relação de Cifrão com Noua Wong já dura há mais de 15 anos. Ambos são atores, bailarinos e coreógrafos e têm uma filha em comum, a Zaya, que nasceu a 20 de agosto de 2023, após o concerto dos D'ZRT, no Estádio do Algarve.