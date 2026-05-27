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«Ninguém merece mais do que tu»: Cifrão deixa o país comovido com declaração de amor a Noua Wong

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 36min
«Ninguém merece mais do que tu»: Cifrão deixa o país comovido com declaração de amor a Noua Wong - TVI

Uma história de amor especial.

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O artista Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão e a atriz e bailarina Noua Wong continuam a ser um dos casais mais acarinhados e reconhecidos do meio artístico em Portugal. Ao longo dos anos, ambos têm construído uma relação sólida, marcada pela cumplicidade e pela forte ligação ao universo da dança, da música e da representação. Juntos há mais de 15 anos, o casal mantém uma relação estável e discreta, longe de grandes exposições mediáticas, mas frequentemente celebrada pelos seguidores que acompanham a sua história de amor. Da relação nasceu Zaya, a filha do casal, a 20 de agosto de 2023, que veio reforçar ainda mais os laços familiares entre ambos.

Recentemente, Cifrão decidiu assinalar publicamente uma data especial: o aniversário da companheira, celebrado a 24 de maio. O artista recorreu às redes sociais para partilhar uma declaração de amor emotiva, explicando desde logo o motivo do seu silêncio no próprio dia da celebração.

«Quis estar apenas presente, aproveitar cada segundo, cada sorriso, cada abraço, e dedicar todo o meu tempo à minha princesa. Mas não consigo deixar esta data passar em branco. Porque no dia 24 fez anos a pessoa mais bonita do mundo. Por dentro e por fora. A pessoa que ilumina os meus dias, que me faz querer ser melhor, que me faz sentir que tudo vale a pena.»

Na mesma mensagem, Cifrão destacou ainda o impacto que Noua Wong tem na sua vida, reforçando o carinho e admiração que sente por ela. “Eu amo-te muito. Mais do que consigo explicar em palavras. Desejo-te o mundo. Desejo-te paz, felicidade, saúde, sonhos realizados e muitos momentos bonitos. Desejo que a vida te sorria todos os dias, porque ninguém merece mais do que tu.”

O artista terminou a sua mensagem com palavras ainda mais emotivas: «E, se eu puder pedir uma coisa à vida, que seja esta: que sejas muito feliz… Parabéns, meu amor. Obrigado por seres exatamente quem és. Amo-te hoje, ainda mais do que ontem.»

A publicação rapidamente gerou várias reações por parte dos seguidores, que fizeram questão de felicitar o casal e elogiar a forma como mantêm viva a sua relação ao longo dos anos.

Entre os comentários, Noua Wong respondeu de forma carinhosa: “Oooounh, obrigada 🥰 Te amo de montão gatinho dos olhos verdes ❤️”, demonstrando a forte ligação entre ambos. Outros fãs e amigos também deixaram mensagens como “Parabéns minha amiga querida”, “Muitos parabéns e felicidades para os dois!”, “Parabéns 🎉. Lindo e inspirador o vosso amor” e “Parabéns aos dois! São lindos!”.

Uma história de amor que se mantém firme há mais de uma década e meia, agora também marcada pela chegada de uma nova fase familiar com a pequena Zaya, que reforça ainda mais a união entre Cifrão e Noua Wong.

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